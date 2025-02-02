Парализованного ветерана СВО бросила жена

Ветерана специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга Александра Волкова бросила жена и забрала у него детей после того, как увидела его парализованным в госпитале. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина был мобилизован осенью 2022 года, а затем подписал контракт с Министерством обороны.

« С в о й в ы б о р я о б ъ я с н и л р о д н ы м т е м , ч т о п р и в ы к к с л у ж б е , к о т в е т с т в е н н о с т и з а с в о и х т о в а р и щ е й , д а и к о п р е д е л е н н о м у р и т м у ж и з н и , к о т о р ы й с т а л ч а с т ь ю м е н я » , — п о я с н и л о н .

Однако в июле 2023 года Александр получил минно-взрывную травму, после чего его прооперировали в Санкт-Петербурге, где медикам пришлось имплантировать титановую пластину для восстановления целостности черепа.