Shot: Василий Ливанов экстренно переведен в реанимацию
Актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию. Об этом в воскресенье, 2 февраля, пишет Shot.
— Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние, — говорится в публикации в Telegram-канале.
89-летнего артиста ранее госпитализировали с анемией, а затем из-за обморочного состояния срочно переведели в реанимацию. Выяснилось, что у Ливанова начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.
19 января сообщалось, что состояние здоровья Ливанова резко ухудшилось: после операций и комы у него была диагностирована бактериальная инфекция. Тогда врачи пытались подобрать эффективное лекарство для борьбы с инфекцией.
Позже у актера диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Несколько суток он пробыл в реанимационном отделении. Скорая помощь госпитализировала артиста в больницу на прошлой неделе. Ливанов чувствовал себя плохо, жаловался на слабость, головокружение и учащенное сердцебиение.
В декабре прошлого года Ливанова экстренно госпитализировали и прооперировали из-за возникших проблем со здоровьем.