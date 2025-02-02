Василий Ливанов экстренно переведен в реанимацию

Актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию. Об этом в воскресенье, 2 февраля, пишет Shot.

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89-летнего артиста ранее госпитализировали с анемией, а затем из-за обморочного состояния срочно переведели в реанимацию. Выяснилось, что у Ливанова начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.

19 января сообщалось, что состояние здоровья Ливанова резко ухудшилось: после операций и комы у него была диагностирована бактериальная инфекция. Тогда врачи пытались подобрать эффективное лекарство для борьбы с инфекцией.

Позже у актера диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Несколько суток он пробыл в реанимационном отделении. Скорая помощь госпитализировала артиста в больницу на прошлой неделе. Ливанов чувствовал себя плохо, жаловался на слабость, головокружение и учащенное сердцебиение.

В декабре прошлого года Ливанова экстренно госпитализировали и прооперировали из-за возникших проблем со здоровьем.