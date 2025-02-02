Умерла снявшая более 300 фильмов режиссер Клавдия Хорошавина

Утром 1 февраля ушла из жизни Клавдия Хорошавина, советская российская сценаристка и режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств РФ.

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Хорошавина родилась в 1947 году в Сибири, в Красноярском крае. После окончания режиссерского факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии приехала работать в Архангельск - на телеканал "Поморье".

За карьеру постановщица сняла более трехсот фильмов. Среди ее работ - "Неистовый", "Трепетное чудо Соловков", "Убить в себе Моцарта", "Жизненное пространство", на котором Хорошавина также выступила сценаристкой, многие другие.

О кончине режиссера сообщает MK.RU со ссылкой на сына Хорошавиной Григория.