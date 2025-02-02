Ученые предупредили о пеплопадах из-за извержения вулкана на Камчатке

Уже в ближайшие дни может начаться сильное извержение камчатского вулкана Безымянный. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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Ожидается, что пепел поднимется на 10-15 километров над уровнем моря и распространится на тысячи километров. По словам ученых, для населения угрозы нет.

« П е п л о п а д ы б у д у т н е с и л ь н о б о л ь ш и м и в п о с е л к а х , п о т о м у ч т о о н и н а х о д я т с я н а р а с с т о я н и и в 4 0 - 4 5 к и л о м е т р о в о т в у л к а н а . П о э т о м у д л я н а с е л е н и я о п а с н о с т и н е т , н о в о т д л я а в и а ц и и р е а л ь н а я о п а с н о с т ь » , - о т м е т и л а с е й с м о л о г .

Напомним, в последний раз сильная вулканическая активность Безымянного была зафиксирована в июне прошлого года. Тогда он выбросил пепел на высоту 12 километров над уровнем моря.