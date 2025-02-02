"Хочется, чтобы это было шуткой". Что делала группа Дятлова на пути к последнему перевалу

Песенка спета

"Хочется, чтобы это было шуткой". Что делала группа Дятлова на пути к последнему перевалу
© ТАСС

— 24 января, 7 утра. Прибыли в Серов. На вокзале нас встретили ужасно "гостеприимно": не пустили в помещение с рюкзаками. Сначала мы расположились около вокзала, ребята шпыняли Люсю — обвиняли в скупости, но столовая на сей раз для нас большая роскошь. Далее произошел небольшой казус: Криво (прозвище одного из участников отряда Игоря Дятлова, Юрия Кривонищенко — прим. ТАСС) забрали в милицию — наш "герой" вздумал пройтись с песней и шапкой вокруг вокзала! Его в один момент схватили и увели… Это, пожалуй, первый вокзал, где запрещены песни и где мы сидели без них, — строгим голосом Зины Колмогоровой оживляет текст из общего дневника группы актриса Александра Поликарпова.

С этих слов в спектакле "Перевал Дятлова" начинается сцена в Серове. Она написана на основе дневников, воспоминаний очевидцев и неизвестна даже жителям города. Вообще, в этой истории подробно описаны две локации: точка старта — Свердловск и конец маршрута — сейчас перевал Дятлова, на пути до которого создателям важно показать, насколько стойкими оказались молодые люди, поставленные в страшные обстоятельства.

Одна из первых сцен в спектакле "Перевал Дятлова" происходит на вокзале в Серове — небольшом городе в Свердловской области с населением около 100 тыс. человек. Местный театр драмы — единственный на большой территории, поэтому на постановки сюда съезжаются со всего севера региона. Работа для актеров здесь — тоже особая история. Они должны уметь играть на совершенно разную аудиторию: и для взрослых, и для подростков, и для маленьких детей.

— В месяц театр дает порядка 15 спектаклей, а еще регулярно бывают гастроли. Сейчас мы полностью укомплектованы актерами, но, конечно, хотелось бы найти еще двоих… — говорит директор Владимир Пантелеев.

Театру активно помогают городские власти: проблем нет ни с реквизитом, ни с техническим оснащением. Заметная часть поддержки приходится и на гранты. Идею театральной постановки о трагедии на перевале поддержал областной Минкульт.

— Премьера, конечно, прошла волнительно. В первые дни работы в театре я очень трепетно относился к положительной реакции зрителей. Сегодня я понимаю, что театр должен вызывать различные эмоции. Не может быть, чтобы спектакль понравился всем или, наоборот, ни у кого не вызвал отклик. После премьеры "Перевала Дятлова" кто-то ушел в восторге, некоторые зрители ушли в состоянии "нужно об этом подумать", — отмечает Пантелеев.

Новый уровень сложности

— Идея возникла случайно: к нам приезжал театральный критик Павел Андреевич Руднев и в разговоре спросил, почему мы не обращаемся к теме перевала. "Это же рядом с вами". И с этого началась большая работа, которая потребовала колоссальных трат, в том числе временных. У нас не было первоисточника — пьесы, сценария, — что именно играть. Вся работа шла полтора года, — рассказывает режиссер, поставивший спектакль, Александр Сысоев.

В то, что он точно справится, отмечает режиссер, он не верил, поэтому сразу решил "укрепляться" другими специалистами. Привлекли команду, которая разработала концепцию постановки, драматург Ирина Васьковская написала текст, а сам режиссер расставил смысловые и действенные акценты.

В этом одна из прелестей работы режиссера в небольшом городе, считает Александр, — можно позволить себе эксперименты.

— Меня научили, что театр надо делать с горящим сердцем — и этого больше в малых городах, они живые, зритель к вам ближе. Одна наша постоянная зрительница написала, что едет на спектакль, чтобы отпраздновать так свой день рождения — в театре, вместе с нами, — эмоционально говорит он.

И с историей дятловцев на серовской сцене все тоже по-другому, не так, как мы привыкли. Это не очередное расследование, здесь не выдвигают и не обсуждают версии. Зрителю даже не покажут, как прошли последние минуты жизни группы, этого в спектакле нет. Но есть другое: мысль о том, как человеку сохранить в себе человеческое даже в самых сложных и пугающих обстоятельствах

Эх, подружка — моя большая кружка!

Итак, спектакль начинается с ночи перед отправлением. Она про нетерпеливое ожидание, когда ждешь чего-то так сильно, что невозможно спать.

То, что дятловцы останавливались в Серове на пути к Отортену, конечно, было известно. Но про то, чем молодые люди занимались здесь практически весь день — прибыли в город в 7 утра, а поезд дальше, в Ивдель, был только в 6 вечера, — никто не пишет. Где, как не в Серове, искать ответ на этот вопрос? Поэтому авторы решили расширить эту сцену.

— Они приехали из Свердловска на серовский вокзал в 7 утра. Юра Кривонищенко начал петь песню прямо там и, видимо, оказался слишком шумным, потому что его задержала милиция. Товарищи его оттуда вызволили, и компания, которой на вокзале были не рады, пошла искать место, где переждать время до нужного поезда. Нашли школу: в дневниковых записях не совсем разборчиво написан номер школы — №47 или №41. Там, в школе, была бабушка — уборщица, вот она их и пустила. Дятловцы провели урок, поделились с детьми хлебом и уехали, — рассказывает режиссер.

Но этих деталей было мало, и чтобы их дополнить, создатели стали подробнее изучать дневниковые записи. Например, что это все-таки была за школа? В Серове два вокзала, но никаких школ рядом с ними нет. Тогда решили написать в соцсетях, вдруг кто-то откликнется. Удача!

— Встретились с мужчиной, и он рассказал, что его мама в тот момент училась в школе, она помнит этот урок с дятловцами. Училась она в начальной школе №47, которая была недалеко от вокзала. Рядом был милицейский участок, туда, видимо, и попал Криво. Сейчас этой школы нет. Позже на тот момент завлит театра Мария Зырянова разговаривала еще с двумя бывшими учениками той школы, и все рассказали примерно одно и то же: дятловцы показывали палатку, угощали хлебом и пели. Все трое указали на песню "Эх, подружка — моя большая кружка, полулитровая моя…". Несколько разных людей в разное время спели нам одну и ту же строчку походной песни, которую им, по их словам, спели тогда студенты в январе 1959 года. Мы восстановили полный текст и взяли его в спектакль.

Эти детали неважны глобально в контексте версий, но важны, отмечает режиссер, в контексте жизни.

— Кто главный герой? Это не совсем правильный вопрос о нашем спектакле. Мы рассказываем про жизнь, которую проживает каждый из них. Было интересно исследовать реальные истории, рассказать о том, как неожиданно порой прерывается жизнь. А в таком случае совершенно не важно, кто главный. Один смог собрать команду и организовать экспедицию, второй отвечал за бюджет, третий — за снаряжение, другой был медиком, но это команда, товарищество — сейчас такое, наверное, встречается редко. Моя задача была в том, чтобы дятловцы стали настолько близкими и родными зрителю, чтобы, уходя со спектакля, люди испытывали чувство личной потери. Даже сейчас вам об этом говорю, а у меня мурашки… — отмечает режиссер.

Железные туристы из УПИ

23-летнего Дятлова играет его ровесник Даниил Яхамов. Актер отмечает: по дневникам, воспоминаниям его товарищей есть ощущение, что Игорь был старше. Другое поколение, дети войны — им пришлось быстрее повзрослеть, но удалось сохранить мечтательность, любовь к созерцанию и желание покорять новые вершины.

— В некоторых документах отмечалось, что Дятлов "любил покомандовать", — шутливо отмечает Яхамов. — Но он лидер не потому, что командует, а потому, что берет на себя ответственность за других, а это тяжело.

В сцене в поезде, когда герои едут в Серов и рассуждают о любви, вспоминает актер, его Игорю неуютно, он не участвует в разговоре, но все же сидит со всеми. Просто чтобы убедиться, что все в порядке, все на местах, никто случайно не сошел на станции с поезда.

— Наверное, мне очень нравится говорить о нем "человек дела", — воодушевленно размышляет актер. — Он не любил игры, не пил алкоголь, любил радиотехнику и взял в поход сконструированный самостоятельно радиоприемник. Для него отдых — это смена видов деятельности. Поход был сложный, он в таких бывал не раз.

Не первым был поход и для Люси — Людмилы Дубининой, которую сыграла Софья Белова. В предыдущем походе Люсе случайно прострелили ногу, раны затянулись, но все равно поход был вызовом, которому она была рада.

— Люся была казначеем, очень любила петь и много пела, в один из дней она "пропела голос". Она была бойкая, заводила, иногда была "занозой": если ей что-то не нравилось, она обязательно это высказывала. Даже в дневниках про себя писала: здесь мне стоило промолчать, но, черт, не могу! — смеясь, рассказывает про свою героиню Софья.

Герои получились разными, о каждом есть что вспомнить с теплотой, отмечают актеры. Наверняка, выходя из зала, зрители будут тосковать по Рустему Слободину (Рустем был инженером и в экспедиции заведовал ремонтным набором) и его игре на мандолине, вспоминать гимн туристов из Уральского университета: "...не волнуйся, друг! Мы вернемся скоро к маме, пойдем с тобой в столовую УПИ (Уральский политехнический институт, ныне Уральский федеральный университет — прим. ТАСС)". Будут знать, почему Люся не может дать ребятам лишние 15 копеек, обязательно оценят кропотливость Зины, которая вечно что-то записывала в дневник. А суеверность Юры Дорошенко, которого пугают каркающие над головой вороны и просыпанная соль, отзовутся у зрителя грустью.

— Мне тяжело дается финальная сцена. Словно Игорю в этот момент тяжелее всех: это его группа, его команда, а он не может помочь. У нас, знаете, появилась такая шуточная ситуация, совершенно случайно на репетициях, когда я говорю труппе "со-бра-лись!". Изначально это было сказано с какой-то мило-неуместной интонацией, но прицепилось намертво. В финале зритель видит, как каждый герой замирает на том месте, где его позже найдут погибшим. Игорь остается последним, смотрит на них на всех, и мне каждый раз так хочется, чтобы он сказал "собрались!" — задумчиво говорит Даниил, — чтобы это все оказалось шуткой, и стало все хорошо, и этого перевала вообще бы никогда и не было…

Сами зрители пишут, что с интересом пришли на спектакль, хотели узнать, что же случилось с группой, споры о которой не утихают даже спустя почти 70 лет, прониклись судьбой каждого из участников похода и даже не заметили, как начали подпевать их песням. Постановку посмотрели и школьники, и в своих отзывах они отмечали, что ушли из театра в размышлениях. Большинство взрослых зрителей говорят, что увидели совершенно другую историю, других дятловцев, про которых так живо еще никто не рассказывал.

Виктория Ивонина

Общество
Людмила Дубинина
Мария Зырянова
Игорь Дятлов
Владимир Пантелеев
Ирина Васьковская
Александр Сысоев
Павел Руднев
Ивдель
Серов
Свердловск