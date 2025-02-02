"Хочется, чтобы это было шуткой". Что делала группа Дятлова на пути к последнему перевалу

Песенка спета

— 24 января, 7 утра. Прибыли в Серов. На вокзале нас встретили ужасно "гостеприимно": не пустили в помещение с рюкзаками. Сначала мы расположились около вокзала, ребята шпыняли Люсю — обвиняли в скупости, но столовая на сей раз для нас большая роскошь. Далее произошел небольшой казус: Криво (прозвище одного из участников отряда Игоря Дятлова, Юрия Кривонищенко — прим. ТАСС) забрали в милицию — наш "герой" вздумал пройтись с песней и шапкой вокруг вокзала! Его в один момент схватили и увели… Это, пожалуй, первый вокзал, где запрещены песни и где мы сидели без них, — строгим голосом Зины Колмогоровой оживляет текст из общего дневника группы актриса Александра Поликарпова.

С этих слов в спектакле "Перевал Дятлова" начинается сцена в Серове. Она написана на основе дневников, воспоминаний очевидцев и неизвестна даже жителям города. Вообще, в этой истории подробно описаны две локации: точка старта — Свердловск и конец маршрута — сейчас перевал Дятлова, на пути до которого создателям важно показать, насколько стойкими оказались молодые люди, поставленные в страшные обстоятельства.

Одна из первых сцен в спектакле "Перевал Дятлова" происходит на вокзале в Серове — небольшом городе в Свердловской области с населением около 100 тыс. человек. Местный театр драмы — единственный на большой территории, поэтому на постановки сюда съезжаются со всего севера региона. Работа для актеров здесь — тоже особая история. Они должны уметь играть на совершенно разную аудиторию: и для взрослых, и для подростков, и для маленьких детей.

— В месяц театр дает порядка 15 спектаклей, а еще регулярно бывают гастроли. Сейчас мы полностью укомплектованы актерами, но, конечно, хотелось бы найти еще двоих… — говорит директор Владимир Пантелеев.

Театру активно помогают городские власти: проблем нет ни с реквизитом, ни с техническим оснащением. Заметная часть поддержки приходится и на гранты. Идею театральной постановки о трагедии на перевале поддержал областной Минкульт.

— Премьера, конечно, прошла волнительно. В первые дни работы в театре я очень трепетно относился к положительной реакции зрителей. Сегодня я понимаю, что театр должен вызывать различные эмоции. Не может быть, чтобы спектакль понравился всем или, наоборот, ни у кого не вызвал отклик. После премьеры "Перевала Дятлова" кто-то ушел в восторге, некоторые зрители ушли в состоянии "нужно об этом подумать", — отмечает Пантелеев.

Новый уровень сложности

— Идея возникла случайно: к нам приезжал театральный критик Павел Андреевич Руднев и в разговоре спросил, почему мы не обращаемся к теме перевала. "Это же рядом с вами". И с этого началась большая работа, которая потребовала колоссальных трат, в том числе временных. У нас не было первоисточника — пьесы, сценария, — что именно играть. Вся работа шла полтора года, — рассказывает режиссер, поставивший спектакль, Александр Сысоев.

В то, что он точно справится, отмечает режиссер, он не верил, поэтому сразу решил "укрепляться" другими специалистами. Привлекли команду, которая разработала концепцию постановки, драматург Ирина Васьковская написала текст, а сам режиссер расставил смысловые и действенные акценты.

В этом одна из прелестей работы режиссера в небольшом городе, считает Александр, — можно позволить себе эксперименты.

— Меня научили, что театр надо делать с горящим сердцем — и этого больше в малых городах, они живые, зритель к вам ближе. Одна наша постоянная зрительница написала, что едет на спектакль, чтобы отпраздновать так свой день рождения — в театре, вместе с нами, — эмоционально говорит он.

И с историей дятловцев на серовской сцене все тоже по-другому, не так, как мы привыкли. Это не очередное расследование, здесь не выдвигают и не обсуждают версии. Зрителю даже не покажут, как прошли последние минуты жизни группы, этого в спектакле нет. Но есть другое: мысль о том, как человеку сохранить в себе человеческое даже в самых сложных и пугающих обстоятельствах

Эх, подружка — моя большая кружка!

Итак, спектакль начинается с ночи перед отправлением. Она про нетерпеливое ожидание, когда ждешь чего-то так сильно, что невозможно спать.

То, что дятловцы останавливались в Серове на пути к Отортену, конечно, было известно. Но про то, чем молодые люди занимались здесь практически весь день — прибыли в город в 7 утра, а поезд дальше, в Ивдель, был только в 6 вечера, — никто не пишет. Где, как не в Серове, искать ответ на этот вопрос? Поэтому авторы решили расширить эту сцену.

— Они приехали из Свердловска на серовский вокзал в 7 утра. Юра Кривонищенко начал петь песню прямо там и, видимо, оказался слишком шумным, потому что его задержала милиция. Товарищи его оттуда вызволили, и компания, которой на вокзале были не рады, пошла искать место, где переждать время до нужного поезда. Нашли школу: в дневниковых записях не совсем разборчиво написан номер школы — №47 или №41. Там, в школе, была бабушка — уборщица, вот она их и пустила. Дятловцы провели урок, поделились с детьми хлебом и уехали, — рассказывает режиссер.

Но этих деталей было мало, и чтобы их дополнить, создатели стали подробнее изучать дневниковые записи. Например, что это все-таки была за школа? В Серове два вокзала, но никаких школ рядом с ними нет. Тогда решили написать в соцсетях, вдруг кто-то откликнется. Удача!

— Встретились с мужчиной, и он рассказал, что его мама в тот момент училась в школе, она помнит этот урок с дятловцами. Училась она в начальной школе №47, которая была недалеко от вокзала. Рядом был милицейский участок, туда, видимо, и попал Криво. Сейчас этой школы нет. Позже на тот момент завлит театра Мария Зырянова разговаривала еще с двумя бывшими учениками той школы, и все рассказали примерно одно и то же: дятловцы показывали палатку, угощали хлебом и пели. Все трое указали на песню "Эх, подружка — моя большая кружка, полулитровая моя…". Несколько разных людей в разное время спели нам одну и ту же строчку походной песни, которую им, по их словам, спели тогда студенты в январе 1959 года. Мы восстановили полный текст и взяли его в спектакль.

Эти детали неважны глобально в контексте версий, но важны, отмечает режиссер, в контексте жизни.

— Кто главный герой? Это не совсем правильный вопрос о нашем спектакле. Мы рассказываем про жизнь, которую проживает каждый из них. Было интересно исследовать реальные истории, рассказать о том, как неожиданно порой прерывается жизнь. А в таком случае совершенно не важно, кто главный. Один смог собрать команду и организовать экспедицию, второй отвечал за бюджет, третий — за снаряжение, другой был медиком, но это команда, товарищество — сейчас такое, наверное, встречается редко. Моя задача была в том, чтобы дятловцы стали настолько близкими и родными зрителю, чтобы, уходя со спектакля, люди испытывали чувство личной потери. Даже сейчас вам об этом говорю, а у меня мурашки… — отмечает режиссер.

Железные туристы из УПИ

23-летнего Дятлова играет его ровесник Даниил Яхамов. Актер отмечает: по дневникам, воспоминаниям его товарищей есть ощущение, что Игорь был старше. Другое поколение, дети войны — им пришлось быстрее повзрослеть, но удалось сохранить мечтательность, любовь к созерцанию и желание покорять новые вершины.

— В некоторых документах отмечалось, что Дятлов "любил покомандовать", — шутливо отмечает Яхамов. — Но он лидер не потому, что командует, а потому, что берет на себя ответственность за других, а это тяжело.

В сцене в поезде, когда герои едут в Серов и рассуждают о любви, вспоминает актер, его Игорю неуютно, он не участвует в разговоре, но все же сидит со всеми. Просто чтобы убедиться, что все в порядке, все на местах, никто случайно не сошел на станции с поезда.

— Наверное, мне очень нравится говорить о нем "человек дела", — воодушевленно размышляет актер. — Он не любил игры, не пил алкоголь, любил радиотехнику и взял в поход сконструированный самостоятельно радиоприемник. Для него отдых — это смена видов деятельности. Поход был сложный, он в таких бывал не раз.

Не первым был поход и для Люси — Людмилы Дубининой, которую сыграла Софья Белова. В предыдущем походе Люсе случайно прострелили ногу, раны затянулись, но все равно поход был вызовом, которому она была рада.

— Люся была казначеем, очень любила петь и много пела, в один из дней она "пропела голос". Она была бойкая, заводила, иногда была "занозой": если ей что-то не нравилось, она обязательно это высказывала. Даже в дневниках про себя писала: здесь мне стоило промолчать, но, черт, не могу! — смеясь, рассказывает про свою героиню Софья.

Герои получились разными, о каждом есть что вспомнить с теплотой, отмечают актеры. Наверняка, выходя из зала, зрители будут тосковать по Рустему Слободину (Рустем был инженером и в экспедиции заведовал ремонтным набором) и его игре на мандолине, вспоминать гимн туристов из Уральского университета: "...не волнуйся, друг! Мы вернемся скоро к маме, пойдем с тобой в столовую УПИ (Уральский политехнический институт, ныне Уральский федеральный университет — прим. ТАСС)". Будут знать, почему Люся не может дать ребятам лишние 15 копеек, обязательно оценят кропотливость Зины, которая вечно что-то записывала в дневник. А суеверность Юры Дорошенко, которого пугают каркающие над головой вороны и просыпанная соль, отзовутся у зрителя грустью.

— Мне тяжело дается финальная сцена. Словно Игорю в этот момент тяжелее всех: это его группа, его команда, а он не может помочь. У нас, знаете, появилась такая шуточная ситуация, совершенно случайно на репетициях, когда я говорю труппе "со-бра-лись!". Изначально это было сказано с какой-то мило-неуместной интонацией, но прицепилось намертво. В финале зритель видит, как каждый герой замирает на том месте, где его позже найдут погибшим. Игорь остается последним, смотрит на них на всех, и мне каждый раз так хочется, чтобы он сказал "собрались!" — задумчиво говорит Даниил, — чтобы это все оказалось шуткой, и стало все хорошо, и этого перевала вообще бы никогда и не было…

Сами зрители пишут, что с интересом пришли на спектакль, хотели узнать, что же случилось с группой, споры о которой не утихают даже спустя почти 70 лет, прониклись судьбой каждого из участников похода и даже не заметили, как начали подпевать их песням. Постановку посмотрели и школьники, и в своих отзывах они отмечали, что ушли из театра в размышлениях. Большинство взрослых зрителей говорят, что увидели совершенно другую историю, других дятловцев, про которых так живо еще никто не рассказывал.

Виктория Ивонина