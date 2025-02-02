Россиянам объяснили, грозит ли им наказание за курение в квартире и на балконе

Курение в жилых домах, как в квартирах, так и на прилегающих территориях, представляет собой один из самых конфликтных вопросов в отношениях между соседями, заявил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«По закону человек имеет право курить в собственной квартире, поскольку это его частная собственность. Однако это право ограничено рядом условий. Если дым от табачных изделий или вейпов начинает проникать в другие квартиры через вентиляцию, щели в стенах, окна или балконы, это может расцениваться как нарушение санитарно-гигиенических норм и прав соседей», — напомнил эксперт.

По его словам, если соседи столкнулись с подобной проблемой, они могут обратиться к нарушителю с просьбой устранить причиняемый дискомфорт.

«Если договориться не удаётся, возможен вызов участкового для разъяснительной беседы, а в крайних случаях — подача иска в суд. В таком случае потребуется собрать доказательства: акты управляющей компании, свидетельские показания, фото или видео. Курение на балконах регулируется чуть сложнее. Закон напрямую не запрещает курить на балконах, так как они не считаются местом общего пользования. Однако, если дым с балкона попадает в окна соседей и причиняет им неудобства, это может быть основанием для привлечения к административной ответственности», — заявил собеседник RT.

Отмечается, что в некоторых регионах России власти могут вводить дополнительные ограничения на курение на балконах, что также стоит учитывать.

«Если сосед регулярно курит на балконе и дым нарушает покой других жильцов, доказательства — такие как записи с камер, фото и показания свидетелей — становятся ключевыми для привлечения его к ответственности», — рассказал общественный деятель.

Кроме того, по его словам, курение в подъездах строго запрещено федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма».

«Подъезд относится к местам общего пользования, где курение недопустимо. Это касается не только лестничных клеток, но и лифтов, тамбуров, чердаков и подвалов. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. Если соседи замечают, что кто-то регулярно курит в подъезде, они вправе обратиться в полицию или к участковому. Для усиления доказательной базы рекомендуется собрать свидетельские показания, сделать фотографии или запросить записи с камер видеонаблюдения. В случае бездействия полиции можно обратиться в прокуратуру с жалобой на игнорирование жалобы», — посоветовал Бондарь.

Он таже акцентировал внимание на том, что курильщикам разрешено курить только в специально оборудованных местах на улице, находящихся на достаточном расстоянии от окон и входов в здания.

«Однако на практике это правило часто нарушается. Жители могут бороться с курением у подъезда, обращаясь в полицию с жалобой. Зафиксированные на фото и видео факты нарушения, дополненные заявлениями соседей, помогут в оформлении протокола. Курение запрещено и в других местах, таких как детские площадки, общественные учреждения, медицинские заведения и общественный транспорт», — предупредил он.

По мнению эксперта, для предотвращения конфликтов между курящими и некурящими жильцами на общем собрании собственников можно вынести решение о создании специальных зон для курения.

«Это может быть оборудованная площадка на улице или специально изолированное помещение с системой вентиляции. Такой подход позволяет учесть интересы всех жильцов и снизить вероятность нарушений», — заключил Бондарь.

Ранее Александра Филёва, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», предупредила в беседе с RT, что у пассивных курильщиков возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.