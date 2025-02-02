В России сообщили о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо

На Земле наступило природное явление Ла-Нинья — холодный аналог Эль-Ниньо, влияющий на погоду почти на всей планете. Об этом Роман Вильфанд.

« С е й ч а с н а б л ю д а е т с я Л а - Н и н ь я , н е и н т е н с и в н о е , о н о п р о д л и т с я , п о о ц е н к а м , в ф е в р а л е и д а ж е в м а р т е . Г д е - т о в м а р т е - а п р е л е о н о н а ч н е т п е р е х о д и т ь в н е й т р а л ь н у ю ф а з у » , — с к а з а л о н .

По словам синоптика, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана явление будет не очень продолжительным. Он отметил, что возвращение Эль-Ниньо и потепление воды в океане в 2025 году не прогнозируется, хотя такой сценарий не исключен.

Ранее климатолог Николай Терешонок сообщил, что аномальное тепло в январе может быть связано с аварией на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также из-за Эль-Ниньо. Он отметил, что теплая погода стала сюрпризом в том числе для синоптиков.