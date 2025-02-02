Скончался основатель "Клуба одесских джентльменов" Валерий Хаит

Поэт, драматург, капитан одесской команды КВН 60-х годов, сыгравший ключевую роль в создании "Клуба одесских джентльменов" Валерий Хаит скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил "Всемирный клуб одесситов" на своей странице в Facebook.

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Информация о времени и месте прощания с юмористом будет сообщена позже. Причина смерти в настоящее время неизвестна. Валерий Хаит родился 19 марта 1939 года в Новой Прилуке. В 1961 году писатель окончил Одесский инженерно-строительный институт. В 1960-е годы драматург занимал должность капитана команды КВН, затем, в 1972 году, Хаит стал одним из создателей одесской "Юморины".

В период с 1986 по 1990 год юморист занимал должность художественного руководителя юмористической телепрограммы "Джентльмен-шоу". В 1988 году Хаит основал "Клуб одесских джентльменов". В последствии организация стала одной из самых ярких и популярных в Одессе. В марте отцу Ростислава Хаита из "Квартета И" могло исполниться 86 лет. 22 января скончался украинский актер из программы "Джентльмен-шоу", сын легендарного игрока КВН Валерия Евгений Хаит.