Россия поможет Минздраву Абхазии с закупкой медицинского оборудования

Россия окажет помощь Минздраву Абхазии с покупкой оборудования для коронарографии на 100 млн рублей.

Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Глава Минздрава республики Эдуард Бутба рассказал первому замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко, что пациентам-сердечникам часто приходится выезжать за пределы страны за медпомощью. Из-за этого в экстренных случаях они теряют время.

По его словам, ежегодно с этой проблемой сталкиваются около 750 жителей республики.

Ранее Кириенко заявил, что строительство больницы в Сухуме затянулось, но решение будет найдено.