Ушел из жизни ветеран Александринского театра

Артист и ветеран Александринского театра Виктор Семеновский скончался в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе театра. В труппу его приняли в 1969 году, и за это время он создал более 70 разноплановых ролей. Одной из последних стала роль Анаксагора в спектакле «Демагог».

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1 ф е в р а л я н а 8 2 - м г о д у ж и з н и с к о н ч а л с я а р т и с т А л е к с а н д р и н с к о г о т е а т р а В и к т о р Б о р и с о в и ч С е м е н о в с к и й , о т д а в ш и й с л у ж е н и ю а л е к с а н д р и н с к о й с ц е н е б о л е е 5 5 л е т , — о т м е т и л и в т е а т р е .

Фильмография Семеновского включает в себя более 40 работ. Среди них — «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца», «Панцирь», «Духов день», «Двенадцать месяцев» и другие. Информации о дате прощания и месте похорон пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался народный артист России акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев. В пресс-службе Большого Московского цирка рассказали, что он был не только мастером своего дела, но и замечательным человеком, который очень любил цирковое искусство.

До этого стало известно, что в Ульяновске в ночь на 31 января не стало режиссера Вячеслава Сердюка. Мужчина страдал от продолжительной тяжелой болезни. Сердюк, как отметили его коллеги, специализировался на рекламных и презентационных роликах, создавая уникальные и запоминающиеся работы.