Ушел из жизни ветеран Александринского театра
Артист и ветеран Александринского театра Виктор Семеновский скончался в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе театра. В труппу его приняли в 1969 году, и за это время он создал более 70 разноплановых ролей. Одной из последних стала роль Анаксагора в спектакле «Демагог».
1 февраля на 82-м году жизни скончался артист Александринского театра Виктор Борисович Семеновский, отдавший служению александринской сцене более 55 лет, — отметили в театре.
Фильмография Семеновского включает в себя более 40 работ. Среди них — «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца», «Панцирь», «Духов день», «Двенадцать месяцев» и другие. Информации о дате прощания и месте похорон пока не поступало.
Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался народный артист России акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев. В пресс-службе Большого Московского цирка рассказали, что он был не только мастером своего дела, но и замечательным человеком, который очень любил цирковое искусство.
До этого стало известно, что в Ульяновске в ночь на 31 января не стало режиссера Вячеслава Сердюка. Мужчина страдал от продолжительной тяжелой болезни. Сердюк, как отметили его коллеги, специализировался на рекламных и презентационных роликах, создавая уникальные и запоминающиеся работы.