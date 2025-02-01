Ушел из жизни ветеран Александринского театра

Скончался ветеран Александринского театра, актер Виктор Семеновский. О его смерти сообщили в пресс-службе театра.

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Артист Виктор Борисович Семеновский скончался в субботу на 82-м году жизни.

Виктор Семеновский был принят в труппу Александринского театра (Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина) в 1969 году.

« А р т и с т п о с в я т и л с л у ж е н и ю а л е к с а н д р и н с к о й с ц е н е б о л е е 5 5 л е т с в о е й ж и з н и , с о з д а л б о л е е 7 0 р а з н о п л а н о в ы х р о л е й . О д н о й и з п о с л е д н и х б ы л а р о л ь А н а к с а г о р а в с п е к т а к л е « Д е м а г о г » . А л е к с а н д р и н ц ы с к о р б я т о к о н ч и н е » , — с к а з а н о в н е к р о л о г е .

Виктор Семеновский также был актером киностудии «Ленфильм». Он сыграл в десятках фильмов, среди которых «Время Синдбада», «Семейная история», «Духов день», «Жизнь Клима Самгина», «Двенадцать месяцев», и другие.