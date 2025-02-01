Ушел из жизни ветеран Александринского театра

Умер ветеран Александринского театра Виктор Семеновский
Скончался ветеран Александринского театра, актер Виктор Семеновский. О его смерти сообщили в пресс-службе театра.
Артист Виктор Борисович Семеновский скончался в субботу на 82-м году жизни.
Виктор Семеновский был принят в труппу Александринского театра (Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина) в 1969 году.
«Артист посвятил служению александринской сцене более 55 лет своей жизни, создал более 70 разноплановых ролей. Одной из последних была роль Анаксагора в спектакле «Демагог». Александринцы скорбят о кончине», — сказано в некрологе.
Виктор Семеновский также был актером киностудии «Ленфильм». Он сыграл в десятках фильмов, среди которых «Время Синдбада», «Семейная история», «Духов день», «Жизнь Клима Самгина», «Двенадцать месяцев», и другие.