Протестующие студенты заблокировали три моста в сербском городе

Протестующие в Сербии студенты перекрыли три моста через Дунай в Нови-Саде. Об этом сообщает издание Srbija danas.

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В частности, оказался заблокирован городской мост Свободы, а также Варадинский и Жежелев мосты. Уточняется, что блокировка продлится 24 часа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед гражданами в Трстенике назвал массовые протесты студентов и оппозиции попыткой иностранных спецслужб разрушить страну.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, унеся жизни 15 человек. Протестующие требуют в том числе публикацию всей документации, касающейся реконструкции железнодорожного вокзала, которая завершилась незадолго до трагедии.