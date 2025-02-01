Стало известно число пропавших без вести в Курской области

Власти Курской области сообщили, что в настоящее время в списке пропавших без вести числится более двух тысяч граждан. Об этом стало известно из Telegram-канала правительства региона.

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В ходе проверки списка пропавших курян специалисты выявили тройное дублирование записей.

« П о с л е с в е р к и о с т а л о с ь ч у т ь б о л е е д в у х т ы с я ч г р а ж д а н » , — у т о ч н я е т с я в с о о б щ е н и и .

Также в ближайшее время запланировано заседание по созданию единого перечня.

29 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о составлении списка пропавших в Курской области. По ее словам, в первую очередь в реестре пропавшие жители приграничных районов региона.

Списки жителей Курской области, пропавших без вести в приграничных районах, должны быть открытыми, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. При этом он признал, что пока единого реестра не существует, но работа ведется.