Стало известно число пропавших без вести в Курской области

Власти Курской области сообщили, что в настоящее время в списке пропавших без вести числится более двух тысяч граждан. Об этом стало известно из Telegram-канала правительства региона.
В ходе проверки списка пропавших курян специалисты выявили тройное дублирование записей.
«После сверки осталось чуть более двух тысяч граждан», — уточняется в сообщении.
Также в ближайшее время запланировано заседание по созданию единого перечня.
29 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о составлении списка пропавших в Курской области. По ее словам, в первую очередь в реестре пропавшие жители приграничных районов региона.
Списки жителей Курской области, пропавших без вести в приграничных районах, должны быть открытыми, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. При этом он признал, что пока единого реестра не существует, но работа ведется.