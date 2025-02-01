В СПЧ высказались о словах Москальковой о помогавшим курянам бойцах ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не заступалась за ВСУ, заявила NEWS.ru член СПЧ Ева Меркачева. Она объяснила, что омбудсмен пересказала истории жителей Курской области, которым помогли бойцы украинской армии.

Т а т ь я н а М о с к а л ь к о в а т о ч н о н е з а с т у п а л а с ь з а В С У , о н а з а с т у п а л а с ь з а л ю д е й . А л ю д и е с т ь р а з н ы е а б с о л ю т н о в е з д е . К а к м н е к а ж е т с я , е е в ы с к а з ы в а н и я н а п р а в л е н ы н а т о , ч т о б ы н е р а з ж и г а т ь м е ж н а ц и о н а л ь н у ю , м е ж г о с у д а р с т в е н н у ю и п р о ч у ю н е н а в и с т ь . П о в т о р ю с ь , о н а н е з а с т у п а л а с ь з а В С У . Я в е е э т и х с т р о ч к а х , в е е с л о в а х н и ч е г о т а к о г о н е в и ж у . Я в и ж у п е р е с к а з и с т о р и й ж и т е л е й К у р с к о й о б л а с т и о т о м , ч т о о н и в с т р е ч а л и р а з н ы х у к р а и н ц е в . И о н а э т о п е р е д а л а , — з а в и л а М е р к а ч е в а .

Правозащитница добавила, что «будет совсем страшно, если бояться просто говорить человеческие вещи, бояться, что это вдруг кто-то неправильно растолкует и потом скажет, что это некое заступничество».

Омбудсвумен Москалькова призвала не видеть в Украине "империю зла"

Ранее Москалькова заявила, что некоторые украинские военные в Курской области приносили местным жителям еду и «делились последним». Она призвала не видеть в Украине только «империю зла». По ее мнению, все украинские солдаты разные, они способны на хорошие поступки.