В СПЧ высказались о словах Москальковой о помогавшим курянам бойцах ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не заступалась за ВСУ, заявила NEWS.ru член СПЧ Ева Меркачева. Она объяснила, что омбудсмен пересказала истории жителей Курской области, которым помогли бойцы украинской армии.

В СПЧ высказались о словах Москальковой о помогавшим курянам бойцах ВСУ
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Татьяна Москалькова точно не заступалась за ВСУ, она заступалась за людей. А люди есть разные абсолютно везде. Как мне кажется, ее высказывания направлены на то, чтобы не разжигать межнациональную, межгосударственную и прочую ненависть. Повторюсь, она не заступалась за ВСУ. Я в ее этих строчках, в ее словах ничего такого не вижу. Я вижу пересказ историй жителей Курской области о том, что они встречали разных украинцев. И она это передала, завила Меркачева.

Правозащитница добавила, что «будет совсем страшно, если бояться просто говорить человеческие вещи, бояться, что это вдруг кто-то неправильно растолкует и потом скажет, что это некое заступничество».

Омбудсвумен Москалькова призвала не видеть в Украине "империю зла"

Ранее Москалькова заявила, что некоторые украинские военные в Курской области приносили местным жителям еду и «делились последним». Она призвала не видеть в Украине только «империю зла». По ее мнению, все украинские солдаты разные, они способны на хорошие поступки.

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