В СПЧ высказались о словах Москальковой о помогавшим курянам бойцах ВСУ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не заступалась за ВСУ, заявила NEWS.ru член СПЧ Ева Меркачева. Она объяснила, что омбудсмен пересказала истории жителей Курской области, которым помогли бойцы украинской армии.
Татьяна Москалькова точно не заступалась за ВСУ, она заступалась за людей. А люди есть разные абсолютно везде. Как мне кажется, ее высказывания направлены на то, чтобы не разжигать межнациональную, межгосударственную и прочую ненависть. Повторюсь, она не заступалась за ВСУ. Я в ее этих строчках, в ее словах ничего такого не вижу. Я вижу пересказ историй жителей Курской области о том, что они встречали разных украинцев. И она это передала, — завила Меркачева.
Правозащитница добавила, что «будет совсем страшно, если бояться просто говорить человеческие вещи, бояться, что это вдруг кто-то неправильно растолкует и потом скажет, что это некое заступничество».
Омбудсвумен Москалькова призвала не видеть в Украине "империю зла"
Ранее Москалькова заявила, что некоторые украинские военные в Курской области приносили местным жителям еду и «делились последним». Она призвала не видеть в Украине только «империю зла». По ее мнению, все украинские солдаты разные, они способны на хорошие поступки.