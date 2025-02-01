Экс-мэр Сочи Копайгородский с женой хотят восстановиться на службе в ВС РФ

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина, которые являются фигурантами дела о взяточничестве и вымогательстве, намерены в суде оспорить свое увольнение со службы в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.

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Защита считает, что Копайгородских уволили задним числом — до возбуждения в их отношении уголовных дел.

« В б л и ж а й ш е е в р е м я о ж и д а е т с я р а с с м о т р е н и е в с у д е ж а л о б н а н е з а к о н н о е у в о л ь н е н и е А л е к с е я и Я н и н ы К о п а й г о р о д с к и х с о с л у ж б ы к а к у ч а с т н и к о в с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и » , — з а я в и л а д в о к а т .

В конце декабря 2024 года МВД России сообщило, что Алексей Копайгородский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя, считают следователи. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.