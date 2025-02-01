Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии

Бурильщик, стоматолог-ортопед, технический суперинтендант вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий в России в феврале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

По данным исследователей, в Красноярске стоматологу-ортопеду предлагают от 500 тыс. рублей. Среди обязанностей: оказание квалифицированной стоматологической помощи и ведение медицинской документации.

Работодатель требует от кандидата опыт работы врачом-стоматологом не менее трех лет, знание ведения протоколов ведения пациентов, умение проводить дифференциальную диагностику основных стоматологических заболеваний.

В Москве, пояснили специалисты, требуется технический суперинтендант с высшим морским образованием, ему предлагают от 350 тыс. рублей в месяц.

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В Якутске в феврале искали заведующего производством. В перечень обязанностей были включены организация бесперебойной работы предприятия питания, проведение инвентаризаций, работа на РОS-терминале и расчет сырья для приготовления блюд. Зарплата предлагалась от 302 тыс. до 304 тыс. рублей.

Бурильщику в городе Пушкино Московской области были готовы платить от 250 тыс. до 350 тыс. рублей, уточнили эксперты сервиса.