Писатель и политик Захар Прилепин прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа о завершении конфликта РФ на Украине. Он высмеял «туманные заявления» о переговорах лидеров Штатов и России.

Прилепин иронично отозвался о Трампе, пообещавшем завершить конфликт за один день, и отметил, что тех политиков, которые не врут, народ не выбирает. Писатель и политик подметил, что Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Анализируя слова лидера США о том, что он «пытается сделать все возможное», Прилепин сравнил риторику президента Штатов с оправданиями детей, которые не выполнили порученное им дело.

« К о г д а м о и д е т и б ы л и м а л е н ь к и м и и д а ж е н е п л а н и р о в а л и в ы п о л н я т ь т о , ч т о и м и б ы л о о б е щ а н о , о н и ч а с т о г о в о р и л и , ч т о « п ы т а л и с ь » в ы п о л н и т ь о б е щ а н и е . В о т и Т р а м п т о ж е « п ы т а е т с я » , – н а п и с а л П р и л е п и н в с в о е м т е л е г р а м - к а н а л е .

Он отметил, что Трамп ранее обещал завершить конфликт всего за один день, но теперь ограничивается туманными заявлениями о переговорах.

Прилепин сообщил, что он был за рулем подорванной машины

Ранее Прилепин сообщил, что доходы украинских чиновников превысили зарплату президента США. Согласно опубликованным данным, годовой оклад Трампа составляет 400 тысяч долларов.