Захар Прилепин высмеял заявления Трампа о скорейшем завершении конфликта

Писатель и политик Захар Прилепин прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа о завершении конфликта РФ на Украине. Он высмеял «туманные заявления» о переговорах лидеров Штатов и России.

Прилепин иронично отозвался о Трампе, пообещавшем завершить конфликт за один день, и отметил, что тех политиков, которые не врут, народ не выбирает. Писатель и политик подметил, что Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Анализируя слова лидера США о том, что он «пытается сделать все возможное», Прилепин сравнил риторику президента Штатов с оправданиями детей, которые не выполнили порученное им дело.

«Когда мои дети были маленькими и даже не планировали выполнять то, что ими было обещано, они часто говорили, что «пытались» выполнить обещание. Вот и Трамп тоже «пытается», написал Прилепин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Трамп ранее обещал завершить конфликт всего за один день, но теперь ограничивается туманными заявлениями о переговорах.

Прилепин сообщил, что он был за рулем подорванной машины

Ранее Прилепин сообщил, что доходы украинских чиновников превысили зарплату президента США. Согласно опубликованным данным, годовой оклад Трампа составляет 400 тысяч долларов.

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