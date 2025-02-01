«Большие перемены»: экстрасенс назвала дату окончания СВО
ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО) прочно владеют инициативой и добиваются поставленных целей.
Между тем, усиливаются слухи о скором начале мирных переговоров. О том, когда боевые действия на Украине всё-таки закончатся в интервью изданию «Московский комсомолец» рассказала экстрасенс Ева Расс.
По её словам, 2025 год станет ключевым для России – страну ждут большие перемены: мы будем наблюдать позитивную трансформацию.
«Россия будет продолжать активно развиваться и выходить на новые масштабы, – подчеркнула она. – Многим наша страна протянет руку помощи. Улучшения произойдут в развитии промышленности и, особенно, в медицине. Да, будут и некоторые трудности, через которые ещё придётся пройти России».
Что касается СВО, то, как утверждает экстрасенс, постепенно будет решаться и данный вопрос. При этом она признала, что в течение одного-двух дней всё не закончится.
«Но ближе к концу весны мы сможем наблюдать первые действия в этом направлении. В ближайшее время нас ожидает немало событий в зоне СВО. Но в любом случае Россия выйдет здесь победителем. Это произойдёт ближе к концу 2025 – началу 2026 года», – резюмировала Расс.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее другой известный российский экстрасенс и таролог Аделина Панина предрекла серьёзные события в зоне специальной военной операции (СВО), которые вскоре приведут к её завершению.
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