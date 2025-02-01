ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО) прочно владеют инициативой и добиваются поставленных целей.

Между тем, усиливаются слухи о скором начале мирных переговоров. О том, когда боевые действия на Украине всё-таки закончатся в интервью изданию «Московский комсомолец» рассказала экстрасенс Ева Расс.

По её словам, 2025 год станет ключевым для России – страну ждут большие перемены: мы будем наблюдать позитивную трансформацию.

« Р о с с и я б у д е т п р о д о л ж а т ь а к т и в н о р а з в и в а т ь с я и в ы х о д и т ь н а н о в ы е м а с ш т а б ы , – п о д ч е р к н у л а о н а . – М н о г и м н а ш а с т р а н а п р о т я н е т р у к у п о м о щ и . У л у ч ш е н и я п р о и з о й д у т в р а з в и т и и п р о м ы ш л е н н о с т и и , о с о б е н н о , в м е д и ц и н е . Д а , б у д у т и н е к о т о р ы е т р у д н о с т и , ч е р е з к о т о р ы е е щ ё п р и д ё т с я п р о й т и Р о с с и и » .

Что касается СВО, то, как утверждает экстрасенс, постепенно будет решаться и данный вопрос. При этом она признала, что в течение одного-двух дней всё не закончится.

« Н о б л и ж е к к о н ц у в е с н ы м ы с м о ж е м н а б л ю д а т ь п е р в ы е д е й с т в и я в э т о м н а п р а в л е н и и . В б л и ж а й ш е е в р е м я н а с о ж и д а е т н е м а л о с о б ы т и й в з о н е С В О . Н о в л ю б о м с л у ч а е Р о с с и я в ы й д е т з д е с ь п о б е д и т е л е м . Э т о п р о и з о й д ё т б л и ж е к к о н ц у 2 0 2 5 – н а ч а л у 2 0 2 6 г о д а » , – р е з ю м и р о в а л а Р а с с .

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее другой известный российский экстрасенс и таролог Аделина Панина предрекла серьёзные события в зоне специальной военной операции (СВО), которые вскоре приведут к её завершению.

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