Мигрантов с рынка увезли в военкомат в Челябинске. Видео
На рынке «Европа-Азия» Челябинска прошел рейд против нелегальных мигрантов. Полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства, сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
«Сотрудниками проверено более 20 мигрантов, а также натурализованных граждан, выявлены три факта уклонения постановки на воинский учет. Все выявленные уклонисты переданы заинтересованным ведомствам для постановки на учет», — рассказали в областном главе МВД.
Нарушителей также привлекли к административной ответственности. Мероприятие «Нелегальный мигрант» проводят сотрудники Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) и ОМОН.