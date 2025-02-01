На рынке «Европа-Азия» Челябинска прошел рейд против нелегальных мигрантов. Полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства, сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

« С о т р у д н и к а м и п р о в е р е н о б о л е е 2 0 м и г р а н т о в , а т а к ж е н а т у р а л и з о в а н н ы х г р а ж д а н , в ы я в л е н ы т р и ф а к т а у к л о н е н и я п о с т а н о в к и н а в о и н с к и й у ч е т . В с е в ы я в л е н н ы е у к л о н и с т ы п е р е д а н ы з а и н т е р е с о в а н н ы м в е д о м с т в а м д л я п о с т а н о в к и н а у ч е т » , — р а с с к а з а л и в о б л а с т н о м г л а в е М В Д .

Нарушителей также привлекли к административной ответственности. Мероприятие «Нелегальный мигрант» проводят сотрудники Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) и ОМОН.