Составлен список самых сложных для поступления российских вузов

Специалисты составили список российских вузов, в которые труднее всего поступить. Инофрмацией об этом поделилось издание РБК.

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Анализ проводился на основе среднего балла Единого государственного экзамена (ЕГЭ). При этом учитывались вузы трех профилей (классический, технический, социально-экономический) с общим приемом более 300 человек.

По данным «Мониторинга качества приема в вузы», которую в прошлом организовала Высшая школа экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки РФ) МФТИ — самый сложный университет для поступления.

Для того, чтобы стать студентом данного образовательного учреждения на бюджетной основе необходимо иметь средний балл ЕГЭ — 97. Второе место занял НИЯУ МИФИ — 89,9, третье — Университет Иннополис — 87,5.

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В список также вошли НИУ ВШЭ, Университет ИТМО, МГИМО, Центральный Университет, МГУ и Всероссийская академия внешней торговли, предает РБК.

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