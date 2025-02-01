Умер писатель Иван Харалампиев

29 января в возрасте 78 лет скончался Иван Халарампиев, болгарский лингвист, медиевист, писатель, педагог, профессор.

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Харалампиев - один из ведущих мировых экспертов по истории болгарского литературного языка, автор более 150 научных публикаций, книг и учебников - начиная с 1970-х.

Иван Харалампиев родился в 1946 году. В 1973-м окончил факультет болгарской филологии Университета имени Кирилла и Мефодия. В 1999-м защитил докторскую диссертацию. Был награжден российским Орденом Ломоносова.

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О кончине ученого сообщили в его университете.