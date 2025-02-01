Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-й годовщиной интронизации

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился со святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации и поблагодарил его за все, что тот делает для России. Встреча прошла в патриарших палатах Кремля.
Глава государства преподнес предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз.
"Ваше святейшество! Хочу вас поздравить с Днем интронизации и [поблагодарить] за все, что вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом", - сказал российский лидер.
Патриарх Кирилл сердечно поблагодарил Путина "за отношение к большому количеству людей наших, которые принадлежат Русской православной церкви, являются патриотами нашего Отечества, за поддержку многих важных социальных, образовательных начинаний нашей церкви".
"Во время вашего руководства страной, действительно, очень мощно развилась религиозная жизнь. И это дает все основания судить о том, что как в древности, так и сегодня православная церковь стоит на позициях духовной защиты нашего дорогого Отечества", - подчеркнул патриарх.
"Спасибо за поддержку", - поблагодарил Путин.
Русская православная церковь 1 февраля отмечает 16-ю годовщину интронизации - возведения на престол - патриарха Кирилла.