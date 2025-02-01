Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-й годовщиной интронизации

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился со святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации и поблагодарил его за все, что тот делает для России. Встреча прошла в патриарших палатах Кремля.

Глава государства преподнес предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз.

" В а ш е с в я т е й ш е с т в о ! Х о ч у в а с п о з д р а в и т ь с Д н е м и н т р о н и з а ц и и и [ п о б л а г о д а р и т ь ] з а в с е , ч т о в ы д е л а е т е н е т о л ь к о д л я п р а в о с л а в н ы х л ю д е й Р о с с и и , а д л я Р о с с и и в ц е л о м " , - с к а з а л российский лидер.

Патриарх Кирилл сердечно поблагодарил Путина "за отношение к большому количеству людей наших, которые принадлежат Русской православной церкви, являются патриотами нашего Отечества, за поддержку многих важных социальных, образовательных начинаний нашей церкви".

" В о в р е м я в а ш е г о р у к о в о д с т в а с т р а н о й , д е й с т в и т е л ь н о , о ч е н ь м о щ н о р а з в и л а с ь р е л и г и о з н а я ж и з н ь . И э т о д а е т в с е о с н о в а н и я с у д и т ь о т о м , ч т о к а к в д р е в н о с т и , т а к и с е г о д н я п р а в о с л а в н а я ц е р к о в ь с т о и т н а п о з и ц и я х д у х о в н о й з а щ и т ы н а ш е г о д о р о г о г о О т е ч е с т в а " , - п о д ч е р к н у л п а т р и а р х .

"Спасибо за поддержку", - поблагодарил Путин.

Русская православная церковь 1 февраля отмечает 16-ю годовщину интронизации - возведения на престол - патриарха Кирилла.