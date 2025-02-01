В ближайшие дни сразу в шести регионах России ожидается опасная погода. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сильный снегопад пройдет в Северо-Западном федеральном округе, а вот в Поволжье, наоборот, стоит ждать теплую погоду.

« Д о в т о р н и к а о ч е н ь х о л о д н а я п о г о д а в Б у р я т и и , т а м д о м и н у с 3 5 - 4 0 г р а д у с о в т е м п е р а т у р а п о н и ж а е т с я . В К о м и , Л е н и н г р а д с к о й и А р х а н г е л ь с к о й о б л а с т я х в в о с к р е с е н ь е п р о й д е т с и л ь н ы й с н е г » , - ц и т и р у е т с и н о п т и к а Т А С С .

Вслед за этим Вильфанд указал, что в Татарстане и Пермском крае на выходных ожидается гололедица.

В Москве расцвели первые подснежники

Ранее "Свободная Пресса" сообщала о том, что Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на февраль.