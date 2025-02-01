В шести регионах России ожидается опасная погода
В ближайшие дни сразу в шести регионах России ожидается опасная погода. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сильный снегопад пройдет в Северо-Западном федеральном округе, а вот в Поволжье, наоборот, стоит ждать теплую погоду.
«До вторника очень холодная погода в Бурятии, там до минус 35-40 градусов температура понижается. В Коми, Ленинградской и Архангельской областях в воскресенье пройдет сильный снег», - цитирует синоптика ТАСС.
Вслед за этим Вильфанд указал, что в Татарстане и Пермском крае на выходных ожидается гололедица.
В Москве расцвели первые подснежники
Ранее "Свободная Пресса" сообщала о том, что Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на февраль.