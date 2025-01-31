Минпросвещения предложило наказывать мигрантов, которые не учат детей русскому
Минпросвещения России готовит проект, который предполагает введение наказаний против мигрантов, чьи дети не знают русский язык. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно тексту инициативы, знание русского языка будет проверяться с помощью тестирования. При этом в документе указано, что даже при успешном прохождении ребенка мигрантов могут отправить на повторный экзамен, если при обучении станет известно, что он знает язык на недостаточном уровне.
«Иностранный гражданин, не прошедший тестирование, в течение месяца не проходит обучение по дополнительным общеразвивающим программам в сфере обучения русскому языку, органы опеки и попечительства проведя обследования жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, уведомляют территориальные органы МВД России и территориальные (муниципальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью привлечения родителей (законных представителей) иностранного гражданина к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка», — сказано в законопроекте.