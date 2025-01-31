«Матерям-героиням» могут начать выплачивать ежемесячные пособия
Минтруд России подготовил законопроект, который предлагает ежемесячные выплаты для женщин, которые были удостоены звания «Мать-героиня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Согласно тексту документа, выплата может составить 72,4 тысячи рублей. Ее предлагается назначать беззаявительно, на основании факта звания «Мать-героиня».
«В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Аналогичные выплаты установлены для Героев труда», — рассказали в Минтруде.
В ведомстве также добавили, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. При этом, от выплаты можно будет отказаться в пользу набора социальных услуг — освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном транспорте и т.д.
Напомним, что звание «Мать-героиня» было возрождено в 2022 году. Для получения звания нужно родить и воспитать не менее 10 детей.