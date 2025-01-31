«Матерям-героиням» могут начать выплачивать ежемесячные пособия

Минтруд России подготовил законопроект, который предлагает ежемесячные выплаты для женщин, которые были удостоены звания «Мать-героиня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Согласно тексту документа, выплата может составить 72,4 тысячи рублей. Ее предлагается назначать беззаявительно, на основании факта звания «Мать-героиня».

« В с о о т в е т с т в и и с п о р у ч е н и е м п р е з и д е н т а Р Ф В л а д и м и р а П у т и н а М и н т р у д р а з р а б о т а л и в ы н е с д л я о б щ е с т в е н н о г о о б с у ж д е н и я п р о е к т ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а , к о т о р ы й в в о д и т е ж е м е с я ч н у ю в ы п л а т у в р а з м е р е 7 2 , 4 т ы с . р у б л е й д л я ж е н щ и н , у д о с т о е н н ы х з в а н и я " М а т ь - г е р о и н я " . А н а л о г и ч н ы е в ы п л а т ы у с т а н о в л е н ы д л я Г е р о е в т р у д а » , — р а с с к а з а л и в М и н т р у д е .

В ведомстве также добавили, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. При этом, от выплаты можно будет отказаться в пользу набора социальных услуг — освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном транспорте и т.д.

Напомним, что звание «Мать-героиня» было возрождено в 2022 году. Для получения звания нужно родить и воспитать не менее 10 детей.