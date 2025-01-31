Назначен новый замдиректора Росгвардии

Новым замдиректора Росгвардии назначили генерала-лейтенанта полиции Василия Сонина. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

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Как сообщили в ведомстве, президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ. При этом, ранее Сонин возглавлял Главное управление Росгвардии по Москве.

« У к а з о м п р е з и д е н т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 3 1 я н в а р я 2 0 2 5 г о д а г е н е р а л - л е й т е н а н т п о л и ц и и В а с и л и й С о н и н н а з н а ч е н н а д о л ж н о с т ь з а м е с т и т е л я д и р е к т о р а Ф е д е р а л ь н о й с л у ж б ы в о й с к н а ц и о н а л ь н о й г в а р д и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и – г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о в о й с к а м и н а ц и о н а л ь н о й г в а р д и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » , — с о о б щ и л и в в е д о м с т в е .

Ранее Росгвардия показала видео уничтожения ударного дрона ВСУ в Запорожской области.