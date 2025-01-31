Назначен новый замдиректора Росгвардии

Замдиректора Росгвардии стал генерал-лейтенант полиции Сонин
Новым замдиректора Росгвардии назначили генерала-лейтенанта полиции Василия Сонина. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.
Как сообщили в ведомстве, президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ. При этом, ранее Сонин возглавлял Главное управление Росгвардии по Москве.
«Указом президента Российской Федерации от 31 января 2025 года генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Ранее Росгвардия показала видео уничтожения ударного дрона ВСУ в Запорожской области.