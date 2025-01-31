Росстат дал оценку численности населения РФ

Росстат представил предварительную оценку численности населения на 1 января 2025 года. Она составила 146 млн человек, за 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%, сообщается на сайте Росстата.

" Н а 1 я н в а р я 2 0 2 5 г . п р е д в а р и т е л ь н а я о ц е н к а ч и с л е н н о с т и н а с е л е н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и с о с т а в и л а 1 4 6 0 2 8 3 2 5 ч е л о в е к . З а 2 0 2 4 г о д ч и с л е н н о с т ь н а с е л е н и я Р о с с и и с н и з и л а с ь н а 0 , 0 8 % " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Прирост населения отмечен в 20 субъектах РФ, в частности, в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. Увеличение численности населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.

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Отмечается, что данные представлены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.