Росстат дал оценку численности населения РФ

Численность населения РФ на 1 января 2025 года составила 146 млн
Росстат представил предварительную оценку численности населения на 1 января 2025 года. Она составила 146 млн человек, за 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%, сообщается на сайте Росстата.
"На 1 января 2025 г. предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%", - говорится в сообщении.
Прирост населения отмечен в 20 субъектах РФ, в частности, в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. Увеличение численности населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.
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Отмечается, что данные представлены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.