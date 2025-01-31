Минюст РФ внес в реестр иноагентов российского блогера и телеведущего

Министерство юстиции РФ внесло в реестр лиц, имеющих статус иноагента, блогера Anton S (Антон Суворкин) и бывшего телеведущего канала «Москва 24» Владимира Раевского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Помимо указанных лиц, 31 января иноагентами были признаны политический обозреватель Илья Абишев, основатель школы «Апельсин» Вадим Зицер, также журналисты Андрей Новашов, Елизавета Фохт-Бабушкина и Дмитрий Сухарев.

Раевский работал на телеканалах «Москва 24», «Культура», «Наука 2.0» и «Россия-2», выпускал исторические передачи. До 2022 года он получил гражданство Израиля, а после начала специальной военной операции переехал в Тель-Авив.

Антон S родился в Эстонии, но большую часть жизни провел в Норвегии. На своем YouTube-канале Суворкин выпускает ролики со сплетнями про звезд российского шоу-бизнеса и других медийных личностей — в том числе про журналистку Ксению Собчак и ее супруга Константина Богомолова. Информация на канале Антон S часто подвергается сомнению. В беседе с Собчак Антон S признался, что не стал бы выпускать подобные ролики, если бы жил в России.