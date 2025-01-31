Никита Михалков раскрыл причину неудач Моргенштерна*

Режиссер Никита Михалков назвал объявленного в розыск в России популярного среди молодежи рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) жертвой либеральной диктатуры, инструментом которой он изначально являлся.

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По мнению режиссера, 26-летний музыкант участвовал в системном подтачивании самосознания самых юных граждан страны.

« Т е , к т о о с о з н а н н о з а н и м а ю т с я д е с т р у к т и в н ы м к о н т е н т о м в о в с е х о б л а с т я х ж и з н и н а ш е г о о б щ е с т в а , о н и н е в с е г д а п о н и м а ю , ч т о з л о и м е е т с в о й с т в о б у м е р а н г а » , – о т м е т и л Михалков в новом выпуске «БесогонТВ».

Михалков напомнил, что Моргенштерн* развращал молодежь кадрами употребления алкоголя, сорил деньгами на камеру, а после начала СВО сделал ряд антироссийских заявлений и сбежал из страны. В итоге музыкант развелся с женой, остался за границей один, попал в наркотическую зависимость и оказался в реабилитационном центре.

« О н н е г л у п ы й ч е л о в е к и п р е к р а с н о п о н и м а е т , ч т о с н и м с л у ч и л о с ь и п о ч е м у э т о с н и м с л у ч и л о с ь » , – з а к л ю ч и л Михалков.

Ранее Алишера Моргенштерна* объявили в федеральный и международный розыск по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента. В соцсетях артист признался, что 2025 год начался для него не самым лучшим образом. Теперь для артиста заметно сузился список стран, в которые он может прилетать.

*Признан иностранным агентом на территории России