"Марс" опроверг данные о возможном исчезновении своих кормов для животных

Компания "Марс" (бренды Whiskas, Chappi, Pedigree) опровергла информацию о возможном исчезновении своих брендов кормов для домашних животных с российского рынка. Производитель не планирует снижать объемы производства и имеет запас кормовых добавок, а также альтернативные варианты рецептур. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, "Гурмэ" и "Дарлинг" могут временно исчезнуть из продажи в России в связи с запретом на ввоз добавок для их изготовления из-за вспышки вируса ящура в ЕС.

" В с е л и н е й к и н а ш и х к о р м о в д л я ж и в о т н ы х п р о и з в о д я т с я в п о л н о м о б ъ е м е , с н и ж е н и е н е п л а н и р у е т с я . Н а ш а п р о д у к ц и я б о л е е ч е м н а 9 0 % п р о и з в о д и т с я и з р о с с и й с к о г о с ы р ь я . У н а с е с т ь з а п а с и к о р м о в ы х д о б а в о к , и а л ь т е р н а т и в н ы е в а р и а н т ы р е ц е п т у р " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Кроме того, компания обратилась в Россельхознадзор с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый компанией ингридиент.

" Н а д е е м с я в б л и ж а й ш е е в р е м я п о л у ч и т ь р а з р е ш е н и е н а д а л ь н е й ш и й в в о з э т о й к о р м о в о й д о б а в к и " , - о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Россельхознадзор с 20 января 2025 года ввел запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. В ведомстве уточнили, что в частности, под запрет попадает продукция, которая в своем составе имеет продукцию/ ингредиенты животного происхождения, полученные от восприимчивых к ящуру животных. Это может быть как мясная, молочная продукция, корма и кормовые добавки. При этом птица не является восприимчивой к ящуру.