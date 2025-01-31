В Курской области прокомментировали новость об отмене горячего питания в ПВР
Информация об отмене горячего питания для жителей приграничных районов Курской области, проживающих сейчас в пункте временного размещения «Олимпиец», не соответствует действительности. Об этом сообщило правительство региона в своем официальном Telegram-канале.
Власти Курской области напомнили, что в ПВР на базе детского оздоровительного комплекса «Олимпийце» живут 616 человек, в том числе 110 детей.
«Для них обеспечено трехразовое горячее питание. Средства на эти цели поступают из федерального бюджета. Все люди, как и прежде, обеспечиваются питанием, ни о каком сокращении речь не идет», - подчеркивается в сообщении.
Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что чрезвычайная ситуация в районах Курской области, которые пока находятся под контролем украинских войск, будет исправлена.