В Курской области прокомментировали новость об отмене горячего питания в ПВР

Информация об отмене горячего питания для жителей приграничных районов Курской области, проживающих сейчас в пункте временного размещения «Олимпиец», не соответствует действительности. Об этом сообщило правительство региона в своем официальном Telegram-канале.

Власти Курской области напомнили, что в ПВР на базе детского оздоровительного комплекса «Олимпийце» живут 616 человек, в том числе 110 детей.

« Д л я н и х о б е с п е ч е н о т р е х р а з о в о е г о р я ч е е п и т а н и е . С р е д с т в а н а э т и ц е л и п о с т у п а ю т и з ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а . В с е л ю д и , к а к и п р е ж д е , о б е с п е ч и в а ю т с я п и т а н и е м , н и о к а к о м с о к р а щ е н и и р е ч ь н е и д е т » , - п о д ч е р к и в а е т с я в с о о б щ е н и и .

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что чрезвычайная ситуация в районах Курской области, которые пока находятся под контролем украинских войск, будет исправлена.