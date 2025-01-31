Экс-адвокат Ефремова оценил шансы актера выйти по УДО

Бывший адвокат заслуженного артиста России, актера театра и кино Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, Андрей Алешкин заявил, что шансы актера освободиться по УДО можно назвать очень высокими. Об этом юрист заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».

Адвокат добавил, что ему неизвестно, почему Ефремов не подает документы на УДО, хотя по закону может это сделать; если же ему будет отказано в условно-досрочном освобождении, то актер сможет предпринять еще одну попытку через полгода. Алешкин пожелал своему бывшему подзащитному здоровья, скорейшего освобождения и возвращения на сцену.

Ранее адвокат Юрий Падалко, представляющий интересы Михаила Ефремова, опроверг сообщения о проведении кинопроб с актером в колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».