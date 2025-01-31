В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 3-4 февраля. Ожидаются дожди, мокрый снег и снег, сообщил ГУ МЧС по региону.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 февраля, ночью 4 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами - очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица", - говорится в сообщении.
МЧС предупреждает о высокой вероятности ЧС, связанных с подтоплениями, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения ДТП. Населению рекомендуется исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание вблизи русел рек.