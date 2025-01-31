В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 3-4 февраля. Ожидаются дожди, мокрый снег и снег, сообщил ГУ МЧС по региону.

" В с в я з и с п р о х о ж д е н и е м х о л о д н о г о ф р о н т а л ь н о г о р а з д е л а д н е м и д о к о н ц а с у т о к 3 ф е в р а л я , н о ч ь ю 4 ф е в р а л я в К р ы м у о ж и д а ю т с я с л о ж н ы е п о г о д н ы е у с л о в и я : д о ж д ь , п е р е х о д я щ и й в м о к р ы й с н е г , с н е г , м е с т а м и - о ч е н ь с и л ь н ы е о с а д к и , с и л ь н о е о т л о ж е н и е м о к р о г о с н е г а , г о л о л е д и ц а " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

МЧС предупреждает о высокой вероятности ЧС, связанных с подтоплениями, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения ДТП. Населению рекомендуется исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание вблизи русел рек.