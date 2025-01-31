Запретившая в России Instagram председатель суда подала в отставку

В Москве подала в отставку председатель Тверского районного суда Ольга Солопова, запретившая в России Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.

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Свои полномочия она сложит 17 марта 2025 года. На ее пост планируется назначить председателя Бабушкинского районного суда Москвы Евгения Комиссарова.

Солопова занимала должность председателя Тверского районного суда Москвы с 2013 года. До этого она была председателем Басманного суда Москвы. В 2022 году Солопова огласила постановление о запрете деятельности компании Meta, которой принадлежит Instagram.