Начались работы по утилизации танкера «Волгонефть-239»

Специалисты начали работу по утилизации танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил глава Минтранса России Роман Старовойт, передает Telegram-канал "Вести".

" Н а ч а л и с ь р а б о т ы п о п о д г о т о в к е р а з д е л к и с у д н а - з а в е р ш е н а о б в а л о в к а . З а к л ю ч и л и к о н т р а к т с о р г а н и з а ц и е й , к о т о р а я б у д е т р а з д е л ы в а т ь с у д н о . Д а л е е р а з б е р е м н а с ы п ь , ч т о б ы в е р н у т ь б е р е г о в у ю л и н и ю в и с х о д н о е с о с т о я н и е " , - р а с с к а з а л о н .

15 декабря 2024 года в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной послужили экстремальные погодные условия, в том числе сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов.

Как рассказали в экстренных службах, в результате происшествия в воду попали 3,8 тыс. тонн мазута. На этом фоне в ряде российских регионов, включая Республику Крым и Краснодарский край, организовали работы по очистке пляжей и акватории от нефтепродуктов. "Газета.Ru" продолжает следить за развитием событий.