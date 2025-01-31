В России «полгорода» соберется на похоронах ушедшего на СВО мясника

В Волгограде пройдут похороны участника специальной военной операции (СВО). По словам жены бойца, прощание с ним будет носить массовый характер, сообщает сетевое издание V1.RU.

По словам россиянки, горожанин около года собирался отправиться в зону боевых действий. Когда он все-таки принял окончательное решение, то попал в одно из мотострелковых подразделений. Мужчины не стало 25 ноября прошлого года — через два месяца после начала службы.

До отправки на СВО солдат работал в мясном цехе. Его жена отмечает, что он имел большой круг общения — многие из них приедут проститься с бойцом, уточнила вдова.

« Н а п о х о р о н ы у ж е с о б и р а е т с я п о л г о р о д а » , — с к а з а л а ж е н щ и н а .

Ранее в одном из уральских сел образовалась пробка из-за похорон бойца СВО. Церемония прощания с военнослужащим прошла в местном клубе, припаркованные автомобили выстроились в вереницу, растянувшуюся на сотни метров. Перед отправкой тела на кладбище образовался затор.