РВИО запустило патриотическую акцию "Место памяти: Герои СВО"
Российское военно-историческое общество в преддверии 3-й годовщины начала специальной военной операции (СВО) в рамках мероприятий Года защитника Отечества запустило акцию "Место памяти: Герои СВО". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РВИО.
"С 31 января по 24 февраля пользователи смогут нанести знаковые объекты, связанные с увековечением памяти бойцов специальной военной операции, на виртуальную карту портала Местопамяти.рф. Это могут быть памятники, памятные доски, улицы, площади, скверы и бульвары, а также школы и другие образовательные организации, которым присвоены имена Героев СВО", - говорится в сообщении.
В РВИО отметили, что сегодня российские военнослужащие повторяют подвиги, которые прославили их предков во времена Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года. Задача акции - объединить усилия россиян, чтобы сохранить народную память о современных героях, участниках специальной военной операции.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале Местопамяти.рф. Ресурс создан по инициативе Российского военно-исторического общества в 2016 году для объедения усилий граждан в сохранении объектов военной истории России.
Портал "Место памяти" позволяет размещать на интерактивной карте фотографии и описание памятных мест, следить за их состоянием, при необходимости инициировать субботники по их благоустройству, искать единомышленников в этом деле. На сегодняшний день на народной карте "Место памяти" отмечено 98 тыс. памятных мест в России и за рубежом, добавлено свыше 252 тыс. фотографий этих памятных мест, а также проведено 53 тыс. мероприятий по их благоустройству.