РВИО запустило патриотическую акцию "Место памяти: Герои СВО"

Российское военно-историческое общество в преддверии 3-й годовщины начала специальной военной операции (СВО) в рамках мероприятий Года защитника Отечества запустило акцию "Место памяти: Герои СВО". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РВИО.

" С 3 1 я н в а р я п о 2 4 ф е в р а л я п о л ь з о в а т е л и с м о г у т н а н е с т и з н а к о в ы е о б ъ е к т ы , с в я з а н н ы е с у в е к о в е ч е н и е м п а м я т и б о й ц о в с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и , н а в и р т у а л ь н у ю к а р т у п о р т а л а М е с т о п а м я т и . р ф . Э т о м о г у т б ы т ь п а м я т н и к и , п а м я т н ы е д о с к и , у л и ц ы , п л о щ а д и , с к в е р ы и б у л ь в а р ы , а т а к ж е ш к о л ы и д р у г и е о б р а з о в а т е л ь н ы е о р г а н и з а ц и и , к о т о р ы м п р и с в о е н ы и м е н а Г е р о е в С В О " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В РВИО отметили, что сегодня российские военнослужащие повторяют подвиги, которые прославили их предков во времена Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года. Задача акции - объединить усилия россиян, чтобы сохранить народную память о современных героях, участниках специальной военной операции.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале Местопамяти.рф. Ресурс создан по инициативе Российского военно-исторического общества в 2016 году для объедения усилий граждан в сохранении объектов военной истории России.

Портал "Место памяти" позволяет размещать на интерактивной карте фотографии и описание памятных мест, следить за их состоянием, при необходимости инициировать субботники по их благоустройству, искать единомышленников в этом деле. На сегодняшний день на народной карте "Место памяти" отмечено 98 тыс. памятных мест в России и за рубежом, добавлено свыше 252 тыс. фотографий этих памятных мест, а также проведено 53 тыс. мероприятий по их благоустройству.