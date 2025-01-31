В Курской области заявили о прекращении выдачи питания части беженцев

Пункт временного размещения (ПВР) беженцев из приграничных районов Курской области «Олимпиец» прекратит выдачу питания беженцам. Об этом сообщил курский общественник Валерий Моисеев на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Моисеева, информацию о прекращении выдачи пищи части вынужденных переселенцев он услышал сначала от самих беженцев, а после эти данные подтвердила администрация ПВР, сославшаяся на крупную задолженность властей перед пунктом.

« М н е п о я с н и л и , ч т о и м е е т с я б о л ь ш а я з а д о л ж е н н о с т ь д о 7 0 м и л л и о н о в . П е р е ч и с л е н и й с р е д с т в н а с о д е р ж а н и е п е р е с е л е н ц е в , п и т а н и е и м и з р е г и о н а л ь н о г о М Ч С н е т , п о э т о м у п р и н я т о р е ш е н и е п р е к р а т и т ь , е с л и з а в т р а ( 3 1 я н в а р я , — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) н е п е р е ч и с л я т з а д о л ж е н н о с т ь » , — з а я в и л в б л о г е а к т и в и с т .

Моисеев добавил, что лишь у единиц жителей ПВР есть возможность готовить самостоятельно на электроплитках, но их использование небезопасно и может привести к пожару.

Ранее курские беженцы заявили об ошибках в российском списке остающихся в Судже людей. Речь идет о списке с 517 пропавшими жителями Курской области, который уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала 9 января. Он содержит имена, даты рождения и адреса нахождения людей, по вопросу розыска омбудсмен получила обращения. При этом некоторые пропавшие приведены в списке как чьи-то бабушки и даже просто знакомые. Среди них есть и просто «девочка» 2012 года рождения под номером 99.