В российском регионе родившим студенткам будут выплачивать 150 тысяч рублей

В Брянской области родившим студенткам будут платить 150 тысяч рублей. О принятом Брянской областной думой решении сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

В российском регионе родившим студенткам будут выплачивать 150 тысяч рублей
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Выплату смогут получить студентки, получающие образование в очной форме.

«На эти средства будущая молодая мама сможет купить все необходимое для ребенка», пояснил губернатор.

Кроме того, размер ежемесячной региональной выплаты на содержание находящегося под опекой или попечительством ребенка увеличен до 10 тысяч рублей.

Одобренные меры направлены на повышение рождаемости, отметил Богомаз.

Ранее в Минздраве заявили о падении уровня рождаемости до одного из самых низких показателей в истории. В министерстве отметили, что это произошло из-за неблагоприятной возрастной структуры населения и сокращения числа женщин репродуктивного возраста.

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