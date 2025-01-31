Артемий Лебедев дал пожилым россиянам совет по защите от мошенников

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал россиянам совет, как можно защититься от мошенников. Рекомендацией он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

« Н у ж н о о б я з а т е л ь н о п р о в е с т и б е с е д у с в а ш и м и п о ж и л ы м и р о д с т в е н н и к а м и . П о г о в о р и т е с в а ш и м и м а м а м и , п а п а м и , б а б у ш к а м и , д е д у ш к а м и , д я д я м и т е т я м и н а т е м у т о г о , ч т о т а к о е ц и ф р о в а я г и г и е н а , ч т о м о ж н о о б с у ж д а т ь п о т е л е ф о н у » . — з а я в и л Лебедев.

По его словам, родственникам нужно объяснить, что в случае, если злоумышленник представляется сотрудником ФСБ или службы безопасности банка, следует самому перезвонить в ведомство и найти человека, которым представился злоумышленником. По мнению блогера, такие меры будут не менее полезны, чем борьба государства с мошенниками.

Ранее дизайнер назвал другое простое правило защиты от мошенников. Он призвал россиян меньше говорить по телефону, а также класть трубку, если собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка.