Из России могут исчезнуть с прилавков корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг» на фоне запрета на ввоз добавок для изготовления из-за вспышки ящура в ЕС.

В Mash уточнили, что в производстве этих кормов задействован европейский скот, из которого делают добавки для производства.

При этом производитель кормов успокаивает, что дефицита не допустят.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как составить рацион для собак зимой.