Председатель Тверского суда Москвы Солопова подала в отставку

Председатель Тверского суда Москвы Ольга Солопова, которая занимала этот пост с 2013 года, подала в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.
"Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий судьи на основании закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации": Солоповой Ольги Николаевны - судьи и председателя Тверского районного суда Москвы", - сообщает сайт учреждения.
Заявление Солоповой будет рассмотрено 17 марта.
Вместо нее на должность главы Тверского суда планируется назначить Евгения Комиссарова, который является председателем Бабушкинского районного суда Москвы.
Ольга Солопова до прихода в Тверской суд занимала пост председателя Басманного суда Москвы, на этой должности она проработала с 2002 года. Этот суд рассматривает все ходатайства центрального аппарата Следственного комитета, в том числе по резонансным уголовным делам. С 2013 года Солопова занимала должность председателя Тверского суда Москвы. Ему подсудны ходатайства об избрании меры пресечения следственного департамента МВД.