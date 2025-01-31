Председатель Тверского суда Москвы Солопова подала в отставку

Председатель Тверского суда Москвы Ольга Солопова, которая занимала этот пост с 2013 года, подала в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.

" Р а с с м о т р е н и е з а я в л е н и й о п р е к р а щ е н и и п о л н о м о ч и й с у д ь и н а о с н о в а н и и з а к о н а Р Ф " О с т а т у с е с у д е й в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и " : С о л о п о в о й О л ь г и Н и к о л а е в н ы - с у д ь и и п р е д с е д а т е л я Т в е р с к о г о р а й о н н о г о с у д а М о с к в ы " , - с о о б щ а е т с а й т у ч р е ж д е н и я .

Заявление Солоповой будет рассмотрено 17 марта.

Вместо нее на должность главы Тверского суда планируется назначить Евгения Комиссарова, который является председателем Бабушкинского районного суда Москвы.

Ольга Солопова до прихода в Тверской суд занимала пост председателя Басманного суда Москвы, на этой должности она проработала с 2002 года. Этот суд рассматривает все ходатайства центрального аппарата Следственного комитета, в том числе по резонансным уголовным делам. С 2013 года Солопова занимала должность председателя Тверского суда Москвы. Ему подсудны ходатайства об избрании меры пресечения следственного департамента МВД.