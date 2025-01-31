Ушедшему на СВО россиянину записали угрозы со словами «по одной земле ходить не будем»

Двое жителей Санкт-Петербурга записали видео с оскорблениями и угрозами о расправе в адрес бойца, ушедшего на специальную военную операцию (СВО). Как стало известно «Фонтанке», в ролике они привели слова «по одной земле ходить не будем».

Ушедшему на СВО россиянину записали угрозы со словами «по одной земле ходить не будем»
© РИА Новости

По сведениям издания, россияне стали разговорчивы после употребления алкогольных напитков. Их рассказ быстро распространился по соцсетям.

Житель Северной столицы, приславший ролик в редакцию «Фонтанки», отметил, что мужчина чередовали обещания о расправе с оскорблениями российских властей.

Видео уже заинтересовало сотрудников полиции, они начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что мужчина угрожал участнику специальной военной операции (СВО), находящемуся в госпитале после тяжелого ранения. На аудиозаписи, предположительно, уроженец Кавказа в грубой форме требует от бойца отдать долг.

Общество
Санкт-Петербург
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