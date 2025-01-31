Топ-менеджер Rambler&Co рассказала, как ИИ меняет паттерны взаимодействия с медиа
Анна Иванова выступила на «Саммите развития» в секции о трансформации пользовательского опыта и будущем ИИ.
30 января 2025 года в Национальном центре «Россия» состоялся «Саммит развития» – площадка для обсуждения ИТ-трендов года и стратегий укрепления технологического лидерства России. В рамках секции «Трансформация пользовательского опыта» выступила Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер». Вместе с ведущими экспертами цифровой индустрии она обсудила, как современные технологии влияют на бизнес и медиапотребление.
В своем выступлении Анна Иванова затронула актуальные темы, связанные с развитием искусственного интеллекта и его внедрением в повседневную жизнь. Она поделилась опытом трансформации портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) в цифрового ассистента на основе больших языковых моделей (LLM). Особое внимание спикер уделила исследованию ожиданий аудитории от искусственного интеллекта и тому, как нейросетевой сервис GigaChat уже сегодня меняет паттерны взаимодействия пользователей с контентом портала «Рамблер».
Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:
«Первый в России LLM-портал учитывает важные потребности современного пользователя. Благодаря картине дня, которую GigaChat генерирует из верифицированных источников, аудитория экономит личное время и тратит его на себя и близких. А полезный контент и мини-сервисы на портале помогают решать повседневные задачи. Мы отходим от неосознанной персонализации стараемся создавать комфортное пространство, которое не навязывается, но помогает пользователю получать максимум выгоды от времени, которое он проводит с нашим контентом».
Модератором секции выступил Александр Кукса, CEO SALO. В дискуссии также приняли участие Юлия Михайлова (СКАН-Интерфакс), Дмитрий Мартынов («РОБОЛАТОРИЯ»), Сергей Дубровский (РАНХиГС) и Наталия Тылевич (Social Lab).