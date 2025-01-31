Топ-менеджер Rambler&Co рассказала, как ИИ меняет паттерны взаимодействия с медиа

Анна Иванова выступила на «Саммите развития» в секции о трансформации пользовательского опыта и будущем ИИ.

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30 января 2025 года в Национальном центре «Россия» состоялся «Саммит развития» – площадка для обсуждения ИТ-трендов года и стратегий укрепления технологического лидерства России. В рамках секции «Трансформация пользовательского опыта» выступила Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер». Вместе с ведущими экспертами цифровой индустрии она обсудила, как современные технологии влияют на бизнес и медиапотребление.

В своем выступлении Анна Иванова затронула актуальные темы, связанные с развитием искусственного интеллекта и его внедрением в повседневную жизнь. Она поделилась опытом трансформации портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) в цифрового ассистента на основе больших языковых моделей (LLM). Особое внимание спикер уделила исследованию ожиданий аудитории от искусственного интеллекта и тому, как нейросетевой сервис GigaChat уже сегодня меняет паттерны взаимодействия пользователей с контентом портала «Рамблер».

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

© РАЭК

« П е р в ы й в Р о с с и и L L M - п о р т а л у ч и т ы в а е т в а ж н ы е п о т р е б н о с т и с о в р е м е н н о г о п о л ь з о в а т е л я . Б л а г о д а р я к а р т и н е д н я , к о т о р у ю G i g a C h a t г е н е р и р у е т и з в е р и ф и ц и р о в а н н ы х и с т о ч н и к о в , а у д и т о р и я э к о н о м и т л и ч н о е в р е м я и т р а т и т е г о н а с е б я и б л и з к и х . А п о л е з н ы й к о н т е н т и м и н и - с е р в и с ы н а п о р т а л е п о м о г а ю т р е ш а т ь п о в с е д н е в н ы е з а д а ч и . М ы о т х о д и м о т н е о с о з н а н н о й п е р с о н а л и з а ц и и с т а р а е м с я с о з д а в а т ь к о м ф о р т н о е п р о с т р а н с т в о , к о т о р о е н е н а в я з ы в а е т с я , н о п о м о г а е т п о л ь з о в а т е л ю п о л у ч а т ь м а к с и м у м в ы г о д ы о т в р е м е н и , к о т о р о е о н п р о в о д и т с н а ш и м к о н т е н т о м » .

Модератором секции выступил Александр Кукса, CEO SALO. В дискуссии также приняли участие Юлия Михайлова (СКАН-Интерфакс), Дмитрий Мартынов («РОБОЛАТОРИЯ»), Сергей Дубровский (РАНХиГС) и Наталия Тылевич (Social Lab).