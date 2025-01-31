У Василия Ливанова нашли новую серьезную болезнь

Инфекционное поражение тканей выявлено у исполнителя главной роли в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», народного артиста РСФСР Василия Ливанова. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По информации канала, пострадали межпозвоночные диски и врачи «делают все возможное, чтобы справиться с болезнью».

« С и т у а ц и ю о с л о ж н я ю т х р о н и ч е с к и е з а б о л е в а н и я и т я ж е л а я а н е м и я » , - у т в е р ж д а е т 1 1 2 .

26 января стало известно, что Василий Ливанов попал в реанимацию, где провел несколько суток. Перед этим он жаловался на слабость, головокружение и учащенное сердцебиение. После перевода в обычную палату актеру вызвали ревматолога для консультации.

При этом СМИ сообщали, что у Ливанова ранее нашли бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Однако его жена Елена опровергла эту информацию, отметив, что не понимает «откуда это берется и кто это пишет».