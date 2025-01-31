У Василия Ливанова нашли новую серьезную болезнь
Инфекционное поражение тканей выявлено у исполнителя главной роли в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», народного артиста РСФСР Василия Ливанова. Об этом пишет Telegram-канал 112.
По информации канала, пострадали межпозвоночные диски и врачи «делают все возможное, чтобы справиться с болезнью».
«Ситуацию осложняют хронические заболевания и тяжелая анемия», - утверждает 112.
26 января стало известно, что Василий Ливанов попал в реанимацию, где провел несколько суток. Перед этим он жаловался на слабость, головокружение и учащенное сердцебиение. После перевода в обычную палату актеру вызвали ревматолога для консультации.
При этом СМИ сообщали, что у Ливанова ранее нашли бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Однако его жена Елена опровергла эту информацию, отметив, что не понимает «откуда это берется и кто это пишет».