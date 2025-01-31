Умер Станислав Щукин, снявшийся в культовой киносказке "Город мастеров"

29 января ушел из жизни Станислав Щукин, советский российский цирковой артист, клоун и актер.

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Впервые Щукин появился на экране в 1965 году, сыграв в фильме-сказке Владимира Бычкова "Город мастеров". Лента стала культовой. Среди других проектов артиста - "Клоун и дети", "Манеж", "Цирк зверей".

Щукин родился в 1939 году. В 1965-м окончил ГУЦЭИ. Выступал как клоун дуэтом с Акопом Узуняном, в 1968-м перешел в коллектив "Цирк на воде", где играл роль боцмана.

В 1972-1983 гг. Щукин был на манеже партнером Валерия Серебрякова, их клоунскими масками стали доверчиво наивный простачок (Серебряков) и уверенный в себе щеголь (Щукин).

Об уходе заслуженного артиста России сообщил портал "Кино-театр.ру".