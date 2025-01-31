Вдова Караченцова вспомнила, как чудом осталась жива: «Почти год боролась за жизнь»

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, рассказала aif.ru о том, как лежала в больнице два года назад.

По словам Поргиной, у нее начались проблемы с артериальным давлением и образовался тромб из-за проблем на работе. В какой-то момент, вспомнила артистка, ей стало плохо по дороге на дачу. Она позвонила своему садовнику, чтобы тот вызвал скорую помощь.

" Я п о ч т и г о д п р о в е л а в б о л ь н и ц е , б о р я с ь з а с в о ю ж и з н ь ! Я 1 3 л е т б о р о л а с ь з а ж и з н ь К о л и , и г о д з а с в о ю , ч т о б ы в ы с т о я т ь " , - п о д е л и л а с ь з н а м е н и т о с т ь .

В том же интервью Поргина рассказала, что сейчас отдыхает в Дубае. Артистка вспомнила, что приезжала в ОАЭ еще со своим мужем.

" Я в Д у б а й К о л е ч к у п р и в о з и л а , м ы д о л ж н ы б ы л и п о л г о д а ж и т ь у м о р я , ч т о б ы о н п р о д л и л с в о ю ж и з н ь . И м ы э т о с д е л а л и ! К о л я б ы л о ч е н ь щ е д р ы й и в с е х п р о щ а л , о н с ч и т а л , ч т о в э т о й ж и з н и в с е а к т е р ы д о л ж н ы п о м о г а т ь д р у г д р у г у " , - р а с с к а з а л а о н а .

В конце декабря 2024 года Поргина выступила против создания дипфейка Николая Караченцова. Она признавалась, что уже получала подобные предложения. Ей предлагали "большие деньги" за оживление Караченцова в кино, но она не согласилась.