Работу «наливаек» ограничили в большинстве регионов России

Предоставленными на федеральном уровне полномочиями по борьбе с «наливайками» воспользовалось большинство — 63 из 89 — регионов России, еще 12 субъектов РФ планируют принять соответствующие нормативные акты в первом квартале 2025 года.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного думским Комитетом по экономической политике, сообщила пресс-служба палаты. Проанализировать эффективность применения федерального закона поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В апреле прошлого года вступили в силу нормы, давшие регионам право ограничивать время розничной продажи алкоголя в «наливайках» — точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Исключение сделали лишь для ресторанов. Также субъекты РФ теперь могут запретить торговать пивом, сидром, пуаре, медовухой и пивными напитками при оказании услуг общепита везде, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.

Как отмечал Вячеслав Володин, эти нормы предоставят региональным властям все возможности для наведения порядка в данной сфере.

« П о с т у п а е т б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о о б р а щ е н и й о т ж и т е л е й м н о г о к в а р т и р н ы х д о м о в . Л ю д и ж а л у ю т с я , ч т о « н а л и в а й к и » д н е м р а б о т а ю т к а к м а г а з и н ы , а н о ч ь ю т о р г у ю т а л к о г о л е м , п р и в л е к а я с о в с е й о к р у г и а с о ц и а л ь н ы х п о с е т и т е л е й . Ш у м и б е с п о р я д к и м е ш а ю т и м с п о к о й н о ж и т ь » , — п о я с н я л п о л и т и к .

Результаты проведенного Комитетом Госдумы по экономической политике анализа показали, что большинство регионов — 63 из 89 (70,8 процента) — уже воспользовались правом, которое дал им новый закон, и ввели соответствующие ограничения по времени продажи алкогольных напитков. Речь идет о диапазоне с 20-23 часов до 8-11 часов с отдельными исключениями в праздничные дни. В 27 субъектах РФ соответствующие региональные законы уже вступили в силу. В их числе Владимирская, Вологодская, Орловская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Нижегородская, Саратовская области.

В 36 регионах нормы вступают в силу в марте 2025 года. Например, в Краснодарском и Красноярском краях, в Ненецком автономном округе, Омской области, Камчатском крае, Республике Татарстан, Курской, Калужской, Воронежской, Мурманской, Смоленской, Тверской областях.

Еще в восьми субъектах РФ (Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня, Калмыкия, Чукотка, Ингушетия, ХМАО, Приморский край) полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих территориях, действовал до вступления федерального закона в силу.

Таким образом, в 71 регионе (80 процентов) есть законы об ограничении времени продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах или о запрете ее продажи. Еще в 12 регионов планируют принять соответствующие законы в I квартале 2025 года.

С учетом этого 83 субъекта РФ (или 93 процента) в полной мере воспользуются предоставленными им на федеральном уровне полномочиями по борьбе с «наливайками», показал проведенный анализ. Это свидетельствует об эффективности принятых норм.