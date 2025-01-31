Работу «наливаек» ограничили в большинстве регионов России
Предоставленными на федеральном уровне полномочиями по борьбе с «наливайками» воспользовалось большинство — 63 из 89 — регионов России, еще 12 субъектов РФ планируют принять соответствующие нормативные акты в первом квартале 2025 года.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного думским Комитетом по экономической политике, сообщила пресс-служба палаты. Проанализировать эффективность применения федерального закона поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В апреле прошлого года вступили в силу нормы, давшие регионам право ограничивать время розничной продажи алкоголя в «наливайках» — точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Исключение сделали лишь для ресторанов. Также субъекты РФ теперь могут запретить торговать пивом, сидром, пуаре, медовухой и пивными напитками при оказании услуг общепита везде, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.
Как отмечал Вячеслав Володин, эти нормы предоставят региональным властям все возможности для наведения порядка в данной сфере.
«Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов. Люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить», — пояснял политик.
Результаты проведенного Комитетом Госдумы по экономической политике анализа показали, что большинство регионов — 63 из 89 (70,8 процента) — уже воспользовались правом, которое дал им новый закон, и ввели соответствующие ограничения по времени продажи алкогольных напитков. Речь идет о диапазоне с 20-23 часов до 8-11 часов с отдельными исключениями в праздничные дни. В 27 субъектах РФ соответствующие региональные законы уже вступили в силу. В их числе Владимирская, Вологодская, Орловская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Нижегородская, Саратовская области.
В 36 регионах нормы вступают в силу в марте 2025 года. Например, в Краснодарском и Красноярском краях, в Ненецком автономном округе, Омской области, Камчатском крае, Республике Татарстан, Курской, Калужской, Воронежской, Мурманской, Смоленской, Тверской областях.
Еще в восьми субъектах РФ (Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня, Калмыкия, Чукотка, Ингушетия, ХМАО, Приморский край) полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих территориях, действовал до вступления федерального закона в силу.
Таким образом, в 71 регионе (80 процентов) есть законы об ограничении времени продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах или о запрете ее продажи. Еще в 12 регионов планируют принять соответствующие законы в I квартале 2025 года.
С учетом этого 83 субъекта РФ (или 93 процента) в полной мере воспользуются предоставленными им на федеральном уровне полномочиями по борьбе с «наливайками», показал проведенный анализ. Это свидетельствует об эффективности принятых норм.