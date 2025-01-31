Умер звезда сериала «Бумер» Анатолий Зобнин

Актер легендарного сериала «Бумер» Анатолий Зобнин, известный по роли Сиплого, умер в больнице после пневмонии. Об этом в пятницу, 31 января, сообщило издание РЕН ТВ.

© Кадр из фильма «Бумер» (2003)

— У м е р а к т е р А н а т о л и й З о б н и н , — о т м е т и л и в T e l e g r a m - к а н а л е С М И .

Ранее актер находился в больнице: врачи диагностировали у него онкологию и пневмонию.

Анатолий Зобнин учился в Морском государственном университете имени Невельского во Владивостоке и работал на судах. Актер перебрался в столицу в конце 90-х годов.