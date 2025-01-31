Раскрыта опасность аномально теплой и бесснежной зимы

Аномально теплая и бесснежная зима в России рискует навредить растениям и животным. Опасность нетипичного сезона раскрыла преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко в беседе с «Газетой.Ru».

Если температура воздуха продержится на уровне плюс 5-7 градусов неделю или две, начнут просыпаться ранние растения и озимые посадки. Однако скорее всего это будут не дружные, а частичные всходы.

« Д а и к у с т а р н и к и н е о б я з а т е л ь н о у с п е ю т о т р е а г и р о в а т ь н а п о в ы ш е н н у ю т е м п е р а т у р у . И х к о р н е в а я с и с т е м а с е й ч а с н а х о д и т с я в с п я ч к е , и , ч т о б ы н а ч а л о с ь с о к о д в и ж е н и е , н у ж н а н е т о л ь к о т е м п е р а т у р а 5 - 7 г р а д у с о в в т е ч е н и е н е д е л и - д в у х , н о и о п р е д е л е н н а я п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с в е т о в о г о д н я , к о т о р о й п о к а н е д о с т а т о ч н о . Н о д а ж е е с л и п о ч к и р а н н и х п л о д о в ы х к у с т а р н и к о в и д е р е в ь е в т р о н у т с я в р о с т , а з а т е м н е м н о г о о б м е р з н у т , д л я р а с т е н и й э т о н е к р и т и ч н о , х о т я и м о ж е т п р и в е с т и к у м е н ь ш е н и ю у р о ж а я » , — п о я с н и л а Т а т а р е н к о .

Гораздо сложнее прогнозировать, что будет после потепления, подчеркнула биолог. Если при отсутствии снега температура резко понизится, рискуют пострадать цветы и подмерзнуть проснувшиеся корневищные и луковичные растения, декоративные травянистые растения, а также деревья и кустарники.

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Аномально высокая температура зимой также привела к повышению активности белок — теперь им требуется больше пищи, а достаточных запасов они не сделали из-за малоурожайного лета.

« Т а к ч т о , е с л и у в а с е с т ь в о з м о ж н о с т ь , п о д к о р м и т е б е л о к с е м е ч к а м и и л и о р е ш к а м и » , — п о с о в е т о в а л а Т а т а р е н к о .

Ранее климатологи заявили, что к середине века в России будет вдвое-втрое больше аномальных зим. На тренд антропогенного потепления со временем будут накладываться естественные вариации, и наоборот, отметили эксперты.